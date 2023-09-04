Угрожал оружием и насиловал девушек в Херсонской области: военному из РФ объявили подозрение
В понедельник, 4 сентября, российскому военному, который заставлял употреблять алкоголь и насиловал девушек на оккупированной части Херсонской области, сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что весной 2022 года подозреваемый совершал сексуальное насилие на оккупированных территориях Херсонской области. В апреле 2022 года во дворе дома, где проживала несовершеннолетняя девушка, он направил оружие на членов семьи и забрал девушку с собой, а затем изнасиловал.
Кроме того, по данным следствия, в мае того же года фигурант совершил такие же действия с другой девушкой в другом населенном пункте Херсона. Под предлогом проверки "благонадежности" военный из РФ забрал ее из родного дома, угрожал оружием, выстрелил из пистолета у головы и изнасиловал.
Офис генпрокурора дожил, что в обоих случаях подозреваемый заставлял девушек против воли употреблять алкогольные напитки, в результате чего одна из пострадавших потеряла сознание.
Солдата русской армии объявили подозрение по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Накануне, 30 августа, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех российских военных, которые весной прошлого года во время оккупации Харьковщины изнасиловали девушку.
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