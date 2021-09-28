Угрожает ли Украине диктатура Зеленского? Виталий Портников в стриме с Сергеем Руденко

Угрожает ли Украине диктатура Зеленского? - об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с журналистом, публицистом Виталием Портниковым.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 15:00.



Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 29 сентября, в 09:00 - разговор будет в рамках программы "Вердикт".





