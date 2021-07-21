"Угрожает безопасности, нарушает принципы ЕС": Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2"
Украина инициирует переговоры с Еврокомиссией по российскому газопроводу "Северный поток-2"
Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
Он сослался на статью 274 Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по" Северному потоку-2 ", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС", - написал он.
По словам Кулебы, МИД уже направил ноты в Брюссель и Берлин.
- США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный потик- 2"
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