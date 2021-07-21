"Угрожает безопасности, нарушает принципы ЕС": Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2"

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.



Он сослался на статью 274 Соглашения об ассоциации с ЕС.



"Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по" Северному потоку-2 ", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС", - написал он.



По словам Кулебы, МИД уже направил ноты в Брюссель и Берлин.

США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный потик- 2"