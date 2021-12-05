Угрожает 6 лет заключения: Подруге Протасевича предъявили обвинение в Беларуси
Подруге оппозиционного белорусского блоггера Романа Протасевича, россиянке Софии Сапеге предъявили обвинения, по которым ей грозит шесть лет заключения
Об этом сообщает BBC.
По информации источников издания, дело Сапеги, являющейся гражданкой РФ, вскоре передадут в суд в Минске. Обвинения выдвинули по статье "разжигание розни". Следственный комитет Беларуси утверждает, что Сапега администрировала telegram-канал "Черная книга Беларуси", в котором сторонники оппозиции публиковали личные данные силовиков.
После ареста государственные каналы Беларуси показали видео с Сапегой, на котором она говорит, что вела этот канал.
Шесть лет тюрьмы – минимальный срок по предъявленному обвинению с учетом досудебного соглашения со следствием.
Отмечается, что накануне Сапега была вызвана на следственные действия. До этого с 20 октября она была под домашним арестом в квартире родителей, где прописана.
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Напомним, 23 мая в Минске задержан основатель оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич, который вместе с Софией Сапегой находился на борту самолета Афины - Вильнюс, который посадили из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.
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