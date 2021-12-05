Угрожает 6 лет заключения: Подруге Протасевича предъявили обвинение в Беларуси

Об этом сообщает BBC.

По информации источников издания, дело Сапеги, являющейся гражданкой РФ, вскоре передадут в суд в Минске. Обвинения выдвинули по статье "разжигание розни". Следственный комитет Беларуси утверждает, что Сапега администрировала telegram-канал "Черная книга Беларуси", в котором сторонники оппозиции публиковали личные данные силовиков.

После ареста государственные каналы Беларуси показали видео с Сапегой, на котором она говорит, что вела этот канал.

Шесть лет тюрьмы – минимальный срок по предъявленному обвинению с учетом досудебного соглашения со следствием.

Отмечается, что накануне Сапега была вызвана на следственные действия. До этого с 20 октября она была под домашним арестом в квартире родителей, где прописана.

Напомним, 23 мая в Минске задержан основатель оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич, который вместе с Софией Сапегой находился на борту самолета Афины - Вильнюс, который посадили из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb