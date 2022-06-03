"Угроза ядерной безопасности мира": Украина призвала ООН и МАГАТЭ найти способ освободить Запорожскую АЭС от оккупантов

Об этом сообщили на сайте МИД.

"Действия российских ядерных террористов на ЗАЭС и во временно оккупированном г.Энергодаре, постоянные ракетные обстрелы территории Украины со стороны РФ, в том числе и в направлении этой и других атомных электростанций, представляют беспрецедентную угрозу ядерной безопасности Украины, Европы и всего мира. РФ должна неукоснительно соблюдать законы и обычаи войны, в том числе и по ядерным объектам", - говорится в сообщении.

В МИД обратились к директору МАГАТЭ и генсекретарю ООН с просьбой помочь освободить Запорожскую АЭС.

"Призываем Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша удвоить усилия с целью нахождения путей скорейшего освобождения ЗАЭС от российских захватчиков, возвращения ее под полный контроль Украины, восстановления безопасности станции, а также выработки действенных модальностей направления на ЗАЭС миссии международных экспертов под эгидой МАГАТЭ/ООН. Рассчитываем на активную позицию государств-партнеров по этому поводу в рамках предстоящих заседаний Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ", - заявили в МИД.

В Министерстве требуют от России выполнения резолюции Совета управляющих МАГАТЭ. Согласно ему РФ должна немедленно прекратить все действия, направленные против ядерных объектов в Украине, и вернуть украинской стороне контроль над всеми захваченными ядерными установками.

23 мая россияне в оккупированном Энергодаре расстреляли сотрудника Запорожской АЭС, он находился в больнице.

В марте из-за обстрела захватчиков на Запорожской АЭС вспыхнул пожар: горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

31 мая мы сообщали , что на Запорожской АЭС дислоцируется пол тысячи оккупантов и хранится много взрывчатки.

2 июня в пресс-службе Энергоатома опровергли заявления о возможности отключения Запорожской АЭС.

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