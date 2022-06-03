"Угроза ядерной безопасности мира": Украина призвала ООН и МАГАТЭ найти способ освободить Запорожскую АЭС от оккупантов
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что обстрелы РФ в районе АЭС представляют угрозу ядерной безопасности мира и призвало ООН и МАГАТЭ помочь освободить Запорожскую АЭС
Об этом сообщили на сайте МИД.
"Действия российских ядерных террористов на ЗАЭС и во временно оккупированном г.Энергодаре, постоянные ракетные обстрелы территории Украины со стороны РФ, в том числе и в направлении этой и других атомных электростанций, представляют беспрецедентную угрозу ядерной безопасности Украины, Европы и всего мира. РФ должна неукоснительно соблюдать законы и обычаи войны, в том числе и по ядерным объектам", - говорится в сообщении.
В МИД обратились к директору МАГАТЭ и генсекретарю ООН с просьбой помочь освободить Запорожскую АЭС.
"Призываем Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша удвоить усилия с целью нахождения путей скорейшего освобождения ЗАЭС от российских захватчиков, возвращения ее под полный контроль Украины, восстановления безопасности станции, а также выработки действенных модальностей направления на ЗАЭС миссии международных экспертов под эгидой МАГАТЭ/ООН. Рассчитываем на активную позицию государств-партнеров по этому поводу в рамках предстоящих заседаний Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ", - заявили в МИД.
В Министерстве требуют от России выполнения резолюции Совета управляющих МАГАТЭ. Согласно ему РФ должна немедленно прекратить все действия, направленные против ядерных объектов в Украине, и вернуть украинской стороне контроль над всеми захваченными ядерными установками.
- 23 мая россияне в оккупированном Энергодаре расстреляли сотрудника Запорожской АЭС, он находился в больнице.
- В марте из-за обстрела захватчиков на Запорожской АЭС вспыхнул пожар: горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.
- 31 мая мы сообщали , что на Запорожской АЭС дислоцируется пол тысячи оккупантов и хранится много взрывчатки.
- 2 июня в пресс-службе Энергоатома опровергли заявления о возможности отключения Запорожской АЭС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное