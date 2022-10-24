Об этом Буданов рассказал в интервью одному из украинских СМИ.

По его словам, с помощью ядерного шантажа РФ пытается психологически давить на Украину и цивилизованный мир.

"Это тоже такая распространенная пугалка. Помните, где-то три недели назад люди даже дать называли, когда это будет? Отвечу: не будет. Это первое. Второе: могут они это сделать или не могут? В теории - могут. Сделают ли они это сейчас? Сейчас точно не сделают. Сделают ли, когда совсем будет у них катастрофа? Этот вопрос открыт, на него никто ни в России, ни у нас, ни где-либо в мире не имеет ответа", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что угроза реально, но не больше, чем была раньше.

"Она реальна всегда, поскольку у нас сосед немного болен и с ядерным оружием. Но угроза такая же, как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того. Она одинакова", - подчеркнул Буданов.

18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

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