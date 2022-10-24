Угроза ядерного удара РФ реальна, но она такая же, как была восемь месяцев или два года назад, - Буданов
Начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов заявил, что угроза применения Россией ядерного оружия реальна, но не больше, чем была восемь месяцев или два года назад
Об этом Буданов рассказал в интервью одному из украинских СМИ.
По его словам, с помощью ядерного шантажа РФ пытается психологически давить на Украину и цивилизованный мир.
"Это тоже такая распространенная пугалка. Помните, где-то три недели назад люди даже дать называли, когда это будет? Отвечу: не будет. Это первое. Второе: могут они это сделать или не могут? В теории - могут. Сделают ли они это сейчас? Сейчас точно не сделают. Сделают ли, когда совсем будет у них катастрофа? Этот вопрос открыт, на него никто ни в России, ни у нас, ни где-либо в мире не имеет ответа", - сказал Буданов.
Он подчеркнул, что угроза реально, но не больше, чем была раньше.
"Она реальна всегда, поскольку у нас сосед немного болен и с ядерным оружием. Но угроза такая же, как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того. Она одинакова", - подчеркнул Буданов.
- 18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.
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