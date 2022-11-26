Угроза ядерного удара по Украине была в марте. Сейчас такой угрозы нет, - дипломат Чалый
Дипломат Валерий Чалый убежден, что сегодня не существует угрозы ядерного удара по территории Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"По моим наблюдениям угроза ядерного удара по территории Украины была в марте. Сейчас такой угрозы не существует. Поэтому настолько обещание Китая по поводу недопустимости применения ядерного оружия связано с другими обещаниями мне трудно сказать. Однако мы точно видим, что такие заявления есть и просто так играть в ядерный шантаж Россия не сможет", – пояснил Чалый.
Дипломат убежден, что передача Украине ракет дальностью 300 км и более зависит только от политического решения США.
"Что касается оружия для Украины, то давайте не будем говорить о самолетах, а поговорим хотя бы о ракетах большей дальности. Так же можем просить беспилотники более дальнего действия. В этом вопросе будет достаточно только политического решения США. Никакой Китай не может помешать" такого решения", - добавил он.
- 25 ноября в издании The Spectator сообщили, что Китай пообещал, что сделает все возможное "для обезвреживания ядерной угрозы Путину". США должны были выступить против передачи Польшей советских самолетов МиГ-29 Украине в марте 2022 года.
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