Угроза ядерного терроризма: Арахамия заявил, что кадыровцы на Запорожской АЭС убили несколько квалифицированных работников
Уполномоченный на переговоры Украины с Российской Федерацией Давид Арахамия сообщил, что кадыровцы на АЭС убили нескольких работников, контролировавших ядерную безопасность
Об этом он сказал во время брифинга , передает Еспресо.TV.
"Есть несколько пластов этого вопроса: война, юридические вопросы, следственные вопросы. Даже если будет какая-то договоренность, ответственность и сторона должна понести все равно", - заявил Арахамия.
Он сообщил, что кадыровцы на АЭС убили нескольких работников, контролировавших ядерную безопасность.
"Мы не можем гарантировать, что в голове этих чеченских боевиков. И Россия тоже не может, кадыровцы могут шантажировать и ее", – отметил Арахамия.
Он призвал всех объединиться по вопросу захвата Запорожской АЭС, потому что существует вероятность других подобных захватов.
"Все должны объединиться по этому вопросу. Могут случиться и другие подобные захваты... Дальше может случиться Южноукраинская АЭС. Это угроза международного терроризма на ядерных объектах", - сказал он.
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