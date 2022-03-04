Угроза ядерного терроризма: Арахамия заявил, что кадыровцы на Запорожской АЭС убили несколько квалифицированных работников

Об этом он сказал во время брифинга , передает Еспресо.TV.



"Есть несколько пластов этого вопроса: война, юридические вопросы, следственные вопросы. Даже если будет какая-то договоренность, ответственность и сторона должна понести все равно", - заявил Арахамия.



Он сообщил, что кадыровцы на АЭС убили нескольких работников, контролировавших ядерную безопасность.



"Мы не можем гарантировать, что в голове этих чеченских боевиков. И Россия тоже не может, кадыровцы могут шантажировать и ее", – отметил Арахамия.



Он призвал всех объединиться по вопросу захвата Запорожской АЭС, потому что существует вероятность других подобных захватов.



"Все должны объединиться по этому вопросу. Могут случиться и другие подобные захваты... Дальше может случиться Южноукраинская АЭС. Это угроза международного терроризма на ядерных объектах", - сказал он.

Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили , что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.

Офис генпрокурора и СБУ начали расследование экоцида – по данным следователей, враг создает угрозы экокатастрофы в Украине и Европе.