"Угроза вторжения требует максимального единения": Ахметов призвал "сделать все для усиления страны" и заявил об уплате 1 млрд грн налогов вперед

Об этом Ахметов сказал в комментарии Интерфакс-Украина.



"Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для укрепения страны. Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны", - сказал Ахметов.



Бизнесмен высказал мнение, что Украине "как никогда нужна стабильность государственных финансов" и что бизнес должен помочь государству. По словам Ахметова, его компания СКМ заранее уплатит налоги на сумму 1 млрд грн.



"Хочу подчеркнуть - какими бы страшными сценариями нас не пугали, предприятия группы СКМ будут осуществлять все инвестиции, о которых мы говорили в планах на 2022 год. В частности, в Мариуполе", - сказал Ахметов.



Также бизнесмен заявил, что его благотворительный фонд в случае необходимости будет помогать с эвакуацией и медикаментами.



"Самая главная наша ценность - это люди. Я убежден, помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже дал распоряжение моему благотворительному фонду. В случае необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, что будет необходимо. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно они будут направлены – решит мой благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями", - сказал Ахметов.

Напомним, ранее Ахметов заявил, что Донецк может быть счастлив только в единой Украине и анонсировал строительство в Мариуполе завода стоимостью $1 млрд.