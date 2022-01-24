Угроза вторжения России: Япония призвала своих граждан покинуть Украину и отменить запланированные поездки
Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину и отменить запланированные поездки из-за угрозы вторжения РФ
Об этом сообщает NHK.
"Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированную поездку и призываем всех находящихся в Украине японцев покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации", - говорится в сообщении.
Правительство Японии повысило уровень "информации об опасности" по всей Украине до третьего уровня. Так, с 24 января гражданам Японии рекомендуют не совершать поездки в Украину.
МИД Японии информирует, что на декабрь 2021 года в Украине проживают около 250 японцев.
- Напомним, 24 января Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине из-за угрозы вторжения России.
- Из-за риска вторжения РФ Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева и призвала своих граждан как можно скорее покинуть Украину.
- 22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины.
- Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.27
Покупка 28.27Продажа 28.56
-
EUR
Покупка 31.91Продажа 32.36
- Актуальное
- Важное