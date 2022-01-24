Угроза вторжения России: Япония призвала своих граждан покинуть Украину и отменить запланированные поездки

Об этом сообщает NHK.



"Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированную поездку и призываем всех находящихся в Украине японцев покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации", - говорится в сообщении.



Правительство Японии повысило уровень "информации об опасности" по всей Украине до третьего уровня. Так, с 24 января гражданам Японии рекомендуют не совершать поездки в Украину.



МИД Японии информирует, что на декабрь 2021 года в Украине проживают около 250 японцев.

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