Угроза вторжения России в Украину: НАТО увеличивает военное присутствие в Восточной Европе

Об этом идет речь на сайте НАТО.



Ряд стран-участниц Североатлантического союза уже отправили или планируют отправить дополнительное вооружение в Восточную Европу.



Дания отправила фрегат к Балтийскому морю и собирается отправить четыре истребителя F-16 в Литву в поддержку долговременной миссии воздушной полиции НАТО в регионе.



Кроме того, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция также выразила готовность отправить войска в Румынию под командованием НАТО.



В апреле Нидерланды отправляют два истребителя F-35 в Болгарию для поддержки воздушного патрулирования НАТО в регионе, а также переводят корабль и наземные подразделения в режим ожидания для сил реагирования НАТО.



Соединенные Штаты также дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.



"Я приветствую союзников, которые предоставляют дополнительные силы для НАТО. Альянс будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашего положения безопасности, в том числе и за счет усиления". нашей коллективной обороны", - сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



В ответ на незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году НАТО увеличило свое присутствие в восточной части альянса, включая четыре многонациональных боевых группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.



Эти подразделения, возглавляемые соответственно Великобританией, Канадой, Германией и США - многонациональны и боеспособны. Их присутствие дает понять, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на весь союз. До 2014 года в восточной части Североатлантического союза не было сил НАТО.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что НАТО не может дать гарантии нерасширения России, поскольку вопрос о членстве в Альянсе новых стран из Восточной Европы не стоит на повестке дня.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что Германия и Нидерланды выразили оговорку, когда Украина пыталась совершить покупку через систему закупок НАТО.



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