Угроза вторжения РФ в Украину: во время переговоров Джонсон намерен призвать Путина "отойти от края бездны"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что намерен призвать президента РФ Владимира Путина "отступить от края пропасти"
Об этом пишет Reuters .
"Что я скажу президенту Путину, как я уже говорил раньше, так это то, что я считаю, что нам действительно всем нужно отступить от края пропасти, и я думаю, что России нужно отступить от края пропасти", - заметил британский премьер.
Борис Джонсон и Владимир Путин провели последние переговоры 13 декабря 2021 года.
Следующая встреча запланирована на текущую неделю.
- Напомним, ранее сообщалось, что Борис Джонсон хочет лично пообщаться с Владимиром Путиным.
- На фоне напряженной ситуации в конфликте России и Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ближайшие дни посетить кризисный регион.
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