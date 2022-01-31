Угроза вторжения РФ в Украину: во время переговоров Джонсон намерен призвать Путина "отойти от края бездны"

Об этом пишет Reuters .



"Что я скажу президенту Путину, как я уже говорил раньше, так это то, что я считаю, что нам действительно всем нужно отступить от края пропасти, и я думаю, что России нужно отступить от края пропасти", - заметил британский премьер.



Борис Джонсон и Владимир Путин провели последние переговоры 13 декабря 2021 года.



Следующая встреча запланирована на текущую неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что Борис Джонсон хочет лично пообщаться с Владимиром Путиным.

На фоне напряженной ситуации в конфликте России и Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ближайшие дни посетить кризисный регион.

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