Угроза вторжения РФ: в Бердянске с января расширят полномочия военных

Об этом в эфире программы "Новости Приазовья" заявил управляющий делами исполкома города Алексей Юрченко.



"Бердянск расположен в 100 километрах от линии фронта, мы всегда испытывали определенное напряжение по этому поводу, но в городе достаточно военнослужащих. Это Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, силы территориальной обороны. Их полномочия с января 2022 будут расширены. Город постоянно сотрудничает с военными", - сообщил он.



Что именно изменится в полномочиях военнослужащих, Алексей Юрченко не объяснил.



Кроме того, он отметил, что не получал распоряжений от высшего руководства государства о подготовке города к военным действиям, а также выразил надежду, что новое российское наступление на Украину не произойдет.



"В то же время, я уверен, в случае какой-либо угрозы бердянцы смогут оперативно сплотиться и смогут сделать все возможное для защиты города Бердянска и страны в целом. Такой опыт у Бердянска уже есть", - добавил чиновник.

Напомним, командующий ВСУ Валерий Залужный призвал к консолидированному ответу России в случае нового наступления.

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