Угроза вторжения РФ, пандемия и энергетическая безопасность Украины: Рада заслушает Резникова, Ляшко и Шмыгаля 28 января
В пятницу, 28 января, на часе вопросов к правительству выступят глава Минобороны Алексей Резников, министр здравоохранения Виктор Ляшко и премьер-министр Украины Денис Шмигаль
Соответствующее решение было принято на заседании согласительного совета в понедельник, 24 января.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук поставил на голосование решение заслушать главу Минобороны, министра здравоохранения и премьера Украины во время часа вопросов к членам правительства.
"Час вопросов к правительству - это информация министра обороны Украины о ситуации на российско-украинской границе, министра здравоохранения по преодолению пандемии коронавируса и премьер-министра Украины относительно энергетической безопасности страны", - объявил предложение глава ВР.
Это решение единогласно поддержали все участники заседания.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.49
-
EUR
Покупка 31.88Продажа 32.31
- Актуальное
- Важное