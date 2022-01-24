Угроза вторжения РФ, пандемия и энергетическая безопасность Украины: Рада заслушает Резникова, Ляшко и Шмыгаля 28 января

Соответствующее решение было принято на заседании согласительного совета в понедельник, 24 января.



Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук поставил на голосование решение заслушать главу Минобороны, министра здравоохранения и премьера Украины во время часа вопросов к членам правительства.



"Час вопросов к правительству - это информация министра обороны Украины о ситуации на российско-украинской границе, министра здравоохранения по преодолению пандемии коронавируса и премьер-министра Украины относительно энергетической безопасности страны", - объявил предложение глава ВР.



Это решение единогласно поддержали все участники заседания.

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