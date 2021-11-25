Угроза вторжения РФ на украинские территории: в Госдепе США заявили о подготовке к "непредвиденным обстоятельствам"
США готовятся к непредвиденным обстоятельствам на случай полномасштабного российского вторжения в Украину
Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс.
Он отметил, что США готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" на случай полномасштабной войны в Украине, но правительство не может разглашать эту информацию настолько подробно, как на встречах с украинскими и европейскими партнерами.
Прайс сообщил, что высокопоставленные чиновники проведут по этой теме брифинги для Европы.
"Мы также предоставили подробную информацию Украине. И мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств. Могу заверить вас, что мы этим занимаемся", - добавил он.
На вопрос, относятся ли к этим обстоятельствам вторжение на Донбасс и оккупация Крыма 2014 года, спикер Госдепа отметил, что считает глупо рассказывать подробности.
"Послушайте, для меня глупо вдаваться в подробности. Но для нас разумно заниматься широким спектром действий по планированию на случай непредвиденных обстоятельств", – сказал Прайс.
- Напомним, сенаторы США предложили выделить Украине дополнительные $50 млн. военной помощи.
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