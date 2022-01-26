Угроза вторжения РФ: Европарламент направит в Украину делегацию, собирающую информацию о кризисе на границе

Об этом говорится на сайте Европарламента.



Делегация высокого уровня в составе восьми евродепутатов будет находиться в Украине с 30 января. Ознакомительную миссию возглавят глава комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер и глава подкомитета по безопасности и обороне Натали Луазо.



"В ходе визита с 30 января по 2 февраля депутаты будут наблюдать за ситуацией на местах и продемонстрируют солидарность Европейского парламента с украинским народом и непринятие любых шагов России по дальнейшей эскалации кризиса", - отмечается в сообщении.



Евродепутаты встретятся со спикером ВР Русланом Стефанчуком, а также пригласили встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министрами иностранных дел и обороны.



Делегация проведет переговоры с секретарем СНБО Алексеем Даниловым и членами нескольких комитетов ВР.

Напомним, Североатлантический альянс объявил об увеличении военного присутствия в Восточной Европе в связи с угрозой вторжения России в Украину.