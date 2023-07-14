"Угроза вторжения из Беларуси отсутствует": Зеленский провел заседание Ставки
Президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего заявил, что угроза вторжения на территорию Украины из Беларуси отсутствует
Об этом глава государства сообщил в телеграмме.
"Состоялось заседание Ставки. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского – ситуация на фронте, продвижение, оборона. Новые оборонные пакеты. Доклад министра Резникова. Улучшение логистики поставок – вице-премьер Кубраков. Наращивание собственного производства, в том числе хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады минстратегпрома Камышина и командующего Гуляка", – отметил Зеленский.
Кроме того, на заседании Ставки обсудили защиту атомных станций и северной границы. Также сообщили о результатах проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач.
"С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси – отсутствует. Доклад начальника ГУР МО Буданова", – отметил он.
Угроза из Беларуси. Что известно
После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.
29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.
Позже стало известно, что передислоцированные в Беларусь вагнеровцы будут обмениваться опытом с бойцами регулярной армии на полигонах республики.
9 июля в Луцке Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социально-экономической ситуации в регионе. С участниками совещания обсудили оборону границы с Беларусью, социально-экономическую ситуацию в области и городе
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