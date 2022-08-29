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Главная война с Россией Угроза вторжения из Беларуси будет существовать, пока у власти Лукашенко и Путин, - журналист белорусской службы Радио Свобода Калиновский
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Угроза вторжения из Беларуси будет существовать, пока у власти Лукашенко и Путин, - журналист белорусской службы Радио Свобода Калиновский

29 августа, 2022 понедельник
14:24
война с Россией

Журналист белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский отметил, что Путин продолжает давить на Лукашенко

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Угроза вторжения из Беларуси существует и будет существовать, пока у власти Лукашенко и Путин. Существует также угроза возможного наступления белорусских солдат на украинскую территорию. Сейчас она уменьшилась", - подчеркнул Калиновский.

По его словам, Лукашенко, белорусские генералы и солдаты не желают воевать в Украине.

"Лукашенко декларирует, что они хотят защищать Россию на своей территории, но согласится ли на это Путин. Все же ситуация с вторжением остается актуальной, потому что Путин продолжает дожать Лукашенко и это будет продолжаться. Как будет разворачиваться ситуация зависит от действий Украины на Юге и Востоке", - отметил Калиновский.

  • 24 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили , что в настоящее время угрозы нападения с территории Беларуси нет.
  • Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил , что белорусские самолеты Су-24 были переоборудованы таким образом, чтобы нести ядерное оружие

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