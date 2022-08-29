Угроза вторжения из Беларуси будет существовать, пока у власти Лукашенко и Путин, - журналист белорусской службы Радио Свобода Калиновский
Журналист белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский отметил, что Путин продолжает давить на Лукашенко
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Угроза вторжения из Беларуси существует и будет существовать, пока у власти Лукашенко и Путин. Существует также угроза возможного наступления белорусских солдат на украинскую территорию. Сейчас она уменьшилась", - подчеркнул Калиновский.
По его словам, Лукашенко, белорусские генералы и солдаты не желают воевать в Украине.
"Лукашенко декларирует, что они хотят защищать Россию на своей территории, но согласится ли на это Путин. Все же ситуация с вторжением остается актуальной, потому что Путин продолжает дожать Лукашенко и это будет продолжаться. Как будет разворачиваться ситуация зависит от действий Украины на Юге и Востоке", - отметил Калиновский.
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