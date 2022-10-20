Угроза возобновления россиянами наступления на северном фронте растет, - Генштаб

Об этом сегодня, 20 октября, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил, бригадный генерал Алексей Громов.

"Усиливается агрессивная риторика военно-политического руководства России и Беларуси, сопровождаемая развертыванием региональной группировки войск так называемого Союзного государства. Угроза восстановления Вооруженными силами Российской Федерации наступления на северном фронте растет", — сказал он и добавил, что на этот раз Россия может попытаться отрезать западные. области от остальной территории.

"На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусской границы для перерезания основных логистических артерий, поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров", — пояснил генерал.

В генштабе добавили, что в Белоруссии происходит развертывание российских подразделений разных родов войск.

"На территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных подразделений, подразделений других родов войск и сил Российской Федерации на соответствующих аэродромах и объектах военной инфраструктуры. В том числе на переданные под полный контроль Вооруженным силам Российской Федерации", - отметил генерал Громов. и добавил, что на территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации.

Также Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов.

"Они разместили на своих аэродромах самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Калибр". Мы тоже на это реагируем", - подчеркнул военный.

Алексей Громов дал понять, что Генштаб ВСУ постоянно отслеживает ситуацию на белорусском направлении, а Силы обороны проводят мероприятия по прикрытию границы Украины и Киева с севера, поэтому возможное нападение не станет неожиданностью.

Напомним, украинские разведчики считают, что самопровозглашенные власти Беларуси понимают , что в случае открытого присоединения к вооруженной агрессии России против Украины в стране могут вспыхнуть протесты.

Военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко считает , что Россия опрокидывает мобилизованную и автомобильную технику в Беларусь из-за нехватки полигонов на территории РФ

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает , что российская военная инфраструктура оказалась не готова, чтобы работать с большим количеством мобилизованных людей

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb