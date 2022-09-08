Угроза вмешательства в выборы: Байден на год продлил чрезвычайное положение в США
Президент США Джо Байден продлил на год действие указа об объявлении чрезвычайного положения из-за угрозы вмешательства в выборы в США или подрыва доверия общества к ним
Об этом идет речь на портале Белого дома.
"Способность лиц, полностью или в значительной степени находящихся за пределами Соединенных Штатов, вмешиваться в выборы в США или подрывать общественное доверие к ним, в том числе путем несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации, продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – заявил Байден.
Хотя не было доказательств того, что иностранное государство изменяло результаты или подсчет голосов на любых выборах в Соединенных Штатах, иностранные государства исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки, подчеркнул Байден.
В последние годы распространение цифровых устройств и Интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы внешнего вмешательства, отметил президент.
По этой причине чрезвычайное положение, объявленное 12 сентября 2018 года, должно действовать после 12 сентября 2022 года.
Это сообщение будет опубликовано в Федеральном реестре и передано Конгрессу, добавил Байден.
Известно, что 12 сентября 2018 г. исполнительным указом 13848 президент США объявил чрезвычайное положение в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, чтобы "устранить чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США со стороны иностранного вмешательства в выборы в Соединенных Штатах или подрыва доверия ".
- 2 сентября Байден обвинил республиканских союзников Трампа в подрыве демократии США. Действующий президент США отметил, что сторонники Трампа считают толпу, которую в прошлом году штурмовал Капитолий США, патриотами, а не повстанцами.
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