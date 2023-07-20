Угроза ударов "шахедами" и ракетами: в Сумах и Одессе прогремели взрывы, работает ПВО
Ночью, 20 июля, объявлена воздушная тревога в ряде областей юга и востока Украины: в Сумах в Одессе раздались взрывы. Известно о работе ПВО
Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram.
В Сумах слышали взрывы. В областной военной администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны в регионе. Жителей призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила двух стен во время воздушной тревоги.
О взрывах в Одессе сообщают корреспонденты "Общественного".
Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ после полуночи тревога объявлена в Полтавской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Черниговской ОВА. Впоследствии об угрозе ракетного удара объявлено в Одесской, Кировоградской и Винницкой областях.
- Напомним, в ночь на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и "шахедами": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.
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