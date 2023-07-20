Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram.

В Сумах слышали взрывы. В областной военной администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны в регионе. Жителей призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила двух стен во время воздушной тревоги.

О взрывах в Одессе сообщают корреспонденты "Общественного".

Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ после полуночи тревога объявлена в Полтавской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Черниговской ОВА. Впоследствии об угрозе ракетного удара объявлено в Одесской, Кировоградской и Винницкой областях.