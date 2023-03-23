Угроза ударов остается достаточно высокой: в Черном море маневрирует три российских ракетоносителя
Суммарный залп на ракетоносителях, находящихся на службе в Черном море, может достигать 20 "калибров"
Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"Вражеские корабли продолжают маневрировать в ракетобезопасном районе юго-восточнее Крыма в направлении Новороссийска. Сейчас на службе находится 15 единиц, среди которых уже 3 ракетоносителя - в течение дня добавилась подлодка. Таким образом суммарный залп "калибров" может достигать 20 (если это не был "джанкойский груз")", – написал Назаров.
Спикер ОК "Юг добавил, что, учитывая такую ситуацию, угроза ракетных ударов и других воздушных атак по территории Украины остается достаточно высокой. И призвал не пренебрегать собственной безопасностью и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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