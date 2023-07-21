Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Угроза теракта РФ на ЗАЭС отсутствует, но полную безопасность может гарантировать только возвращение станции под контроль Украины, - Юсов
Эксклюзив

Угроза теракта РФ на ЗАЭС отсутствует, но полную безопасность может гарантировать только возвращение станции под контроль Украины, - Юсов

21 июля, 2023 пятница
04:00
Война с Россией

По информации украинской разведки, отсутствует угроза теракта РФ на ЗАЭС, однако полную безопасность может гарантировать только освобождение станции от оккупантов и ее возвращение под контроль Украины

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Эспрессо" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

Комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, Юсов отметил, что последнее обострение произошло после подрыва россиянами Каховской ГЭС и дамбы. Тогда оккупанты провели дополнительные работы по минированию объектов на территории станции, в частности бассейна-охладителя. Кроме того, РФ завозила взрывчатку и проводила прошлые работы на ЗАЭС еще в прошлом году.

"Но после подрыва Каховской ГЭС все активизировалось. Эти и другие факторы указывали на подготовку рашистами сценария очередного теракта и техногенной катастрофы. Впрочем, в последнее время (интервью было записано 14 июля, - Ред.) есть признаки того, что угроза именно этому сценарию сейчас отодвинута", – рассказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что пока ЗАЭС и другие украинские объекты подконтрольны России, опасность сохраняется. Устранить угрозу вполне может только возврат всех оккупированных РФ объектов под контроль Украины.

"Но мы должны понимать, что пока Запорожская атомная станция, крымский завод "Титан", другие объекты критической инфраструктуры, вредного производства находятся в руках оккупантов, то опасность сохраняется. И только освобождение этих территорий и этих объектов, возвращение контроля законной украинской власти обеспечит соблюдение всех необходимых норм безопасности соблюдение всех стандартов", - заявил он.

Отвечая на вопрос относительно прогноза Американского ядерного общества, в котором эксперты заявили, что даже в случае худшего сценария, российской диверсии или теракта на станции, не будет повторения ни Чернобыля, ни Фукусимы, Юсов сказал, что для тех людей, которые живут в Украине, особенно вблизи станции, любой инцидент будет восприниматься, как катастрофа.

"Сценарии, конечно, уже отработаны разные. Я думаю, что из дальних кабинетов легче размышлять, Чернобыль или не Чернобыль. А для тех людей, которые живут в Украине, непосредственно ближе к Запорожью, любой инцидент, связанный с атомной станцией, будет восприниматься как большая катастрофа и трагедия. - И, конечно, мы должны быть готови", - сказал Юсов. .

По его мнению, основная цель России – шантаж Украины и мирового сообщества.

"Но задача рашистов и Путина прежде всего проводить шантаж. Потому что, если что-то случится, то уже не будет предмета шантажа. А что дальше тогда? Чем дальше пробовать остановить украинские силы безопасности и обороны от дальнейших активных действий? Или как дальше убеждать мир или те правительства, которые продолжают еще контакты с путинской?"

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. После чего в четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило , что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину. А уже 2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил , что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

Ночью, 4 июля, Запорожская АЭС потеряла питание по основной линии электропередачи, станцию подключили на единственную доступную резервную линию. Впоследствии ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

5 июля во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ было заявлено Европейский Союз, в котором говорилось, что Россия должна немедленно прекратить действия, представляющие угрозу безопасности ядерных объектов и вывести войска из Украины. Тогда же гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не зафиксировало признаки минирования ЗАЭС. По его словам, несмотря на это, специалисты "чрезвычайно насторожены". Впоследствии появились спутниковые снимки Planet Labs, сделанные утром 5 июля, зафиксировав на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС появление неизвестных объектов. О минировании именно этого энергоблока ранее сообщал Генштаб.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 6 июля заявил , что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшается. Однако президент НАЭК "Энергоатом" впоследствии сообщил , что на Запорожской АЭС сейчас находятся около 700 россиян. Станция заминирована, а на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда. Также в Энергоатоме сообщили, что оккупанты допускают к работе на Запорожской АЭС специалистов из РФ, совершенно не имеющих необходимых знаний и навыков для управления станцией.

7 июля США в ОБСЕ призвали РФ немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, поскольку обеспокоены сообщениями о минировании Россией станции и планах проведения операции "под чужим флагом". Также в тот день стало известно , что миссия МАГАТЭ получила возможность осмотреть несколько объектов Запорожской АЭС, кроме крыши, однако никаких признаков взрывчатки не обнаружила.

Территорию оккупированной ЗАЭС также посетил первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко. Визит прошел на фоне обнародования информации о заминировании оккупантами ЗАЭС.

В то же время украинская разведка отмечала , что оккупанты продолжают минировать Запорожскую АЭС и объекты на территории станции. Устанавливают взрывчатые вещества и минно-взрывные заграждения. Минобороны отмечало минирование врагом технических помещений и машинных залов.

14 июля стало известно, что на ЗАЭС в настоящее время находятся около 500 российских военных и сотрудники Росатома, в том числе используют станцию для обстрела Запорожской и Днепропетровской областей. Позже президент Энергоатома Петр Котин сообщил , что россияне продолжают минировать ЗАЭС. Также оккупанты используют станцию как свою военную базу.

19 июля ГУР предупредило, что Россия планирует совершить очередную вооруженную провокацию на территории Запорожской атомной электростанции "под чужим флагом".

20 июля Энергоатом сообщил , что Россия хочет запустить четвертый энергоблок ЗАЭС, однако украинский персонал отказывается выполнять приказ нелегитимного руководства станции.

теракт
ГУР
Запорожская область
Запорожская АЕС
Читайте также:
Вогонь, пожежа
20 июля, 2023 четверг
Россиянам здесь не рады: подростки притащили снаряд в Украинский дом в Мариуполе и подожгли его, - советник мэра
Путін
19 июля, 2023 среда
Путин назвал условия возвращения России к "зерновому соглашению"
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
19 июля, 2023 среда
Президент Бразилии заявил, что мир устал от войны России в Украине
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.63
    Покупка 36.63
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 40.93
    Продажа 41.9
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
21 июля
03:42
Связанные с Пекином хакеры взломали почту посла США в Китае, - WSJ
03:14
На Таврическом направлении уничтожены 5 складов боеприпасов врага и 15 единиц техники
02:46
Определился соперник полтавской "Ворсклы" в квалификации Лиги конференций
02:18
F-16
F-16 поступят в Украину, вероятно, ближе к концу года, - Белый дом
01:50
Евгений Пригожин и его наемники
Они должны были погибнуть на войне: после бунта Пригожина домой возвращаются 20 тыс. бывших заключенных, - правозащитница
01:22
Голодомор
Достройка Музея Голодомора: Ткаченко считает уместным выделение 500 млн грн во время войны
00:54
Во Франции сформировано новое правительство Элизабет Борн
00:28
Александр Ткаченко
Министр культуры Александр Ткаченко подал заявление об увольнении
00:02
"Несмотря на сверхсложные минные поля и противотанковые заграждения, ВСУ методически уничтожают врага": Залужный рассказал Милли о ситуации на поле боя
2023, четверг
20 июля
23:33
"Надлежащим образом и эффективно": Белый дом подтвердил, что Украина начала использовать кассетные боеприпасы
23:05
Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с принадлежащим российским олигархам Сенс Банком
22:35
Зеленский поручил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко
22:11
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погиб 31 человек, - глава МВД Клименко
22:00
Аналитика
Более 52 тыс. человек в розыске: кто, где и за что прячутся. Исследование Youcontrol
21:35
Пекин отреагировал на повреждение консульства КНР во время российских обстрелов Одессы
20:47
Эксклюзив
Верховная Рада
Комитет Рады исключил из законопроекта об английском языке все нормы, связанные с кино, - нардеп Вятрович
20:45
ЕС планирует выделить 20 млрд евро на оборонные нужды Украины
20:41
Выход РФ из "зернового соглашения", обстрелы портов и незаконная блокировка судоходства: Зеленский провел разговор с премьер-министром Эфиопии
20:17
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Если РФ атакует суда в Черном море, то ответ Украины будет мгновенным. Колонка Сергея Згурца
20:01
OPINION
Кислородная недостаточность
19:55
Россияне ударили по Петровке на Харьковщине: ранены двое мужчин
19:51
Всемирный банк предоставит Украине ссуду на $1,5 млрд под гарантии Японии
19:51
Обновлено
В Багдаде захватили посольство Швеции из-за инцидента с сожжением Корана: посла выслали из страны
19:26
Новый посол Германии Мартин Егер начал работу в Украине
19:25
Обновлено
Ночью Россия обстреляла Сумщину, Черниговщину, Одесчину и Николаевщину: есть разрушения админздания и жилого дома, погибшие и раненые
19:09
Интервью
Представитель ГУР Юсов: об условном Путине, угрозе из Беларуси (сейчас ее нет) и 47 обменах пленными. Первая часть
19:00
Враг пытался восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении, но безрезультатно, — Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 512 дня войны: взрывы на военном полигоне в Крыму и успехи в контрнаступлении ВСУ
18:53
ЕС ввел новые санкции против Ирана за поддержку агрессии РФ против Украины и режима Асада в Сирии
18:24
Эксклюзив
Терроризм и войны в Африке, миграция в Европу: военный эксперт Коваленко спрогнозировал последствия недееспособности "зернового соглашения"
18:21
Канада
ЧВК Вагнера, ядерный сектор и минкульт: Канада ввела новый пакет санкций против РФ
18:08
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Дроны или сериалы? Как мы дошли до того, что Буданов просит деньги у людей на дроны
18:01
Украинский персонал ЗАЭС отказывается запускать четвертый энергоблок
17:57
Ругались и нападали на людей: в Черногории работники бара избили пьяных россиян, - СМИ
17:30
Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова
17:15
Инвестиции на $3 млрд и 75 маршрутов: лоукостер Ryanair рассказал о планах возобновления работы в Украине
17:05
Открыть собственное дело и выйти в ноль за два года: опыт предпринимателя
17:04
В Киеве на станции метро открыли выставку "Февраль: Грани Несокрушимости"
17:00
Эксклюзив
Лукашенко Путин
Юсов: Путин хотел бы привлечь Лукашенко к вторжению в Украину, но в ближайшее время у него это не получится
16:56
Эксклюзив
Представители Красного Креста Беларуси будут отвечать за похищение украинских детей, - вице-президент Общества Красного Креста Украины Розенко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV