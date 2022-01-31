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Угроза со стороны РФ высока, но скопление войск не означает формирования ударных группировок, - Шмыгаль

31 января, 2022 понедельник
21:46
война с Россией Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в случае российского наступления разработаны планы по обороне Украины и отдельным операциям. Однако наблюдается выход нерезидентов из украинских ценных бумаг

Об этом он заявил во время пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Действительно, сегодня достаточно высока угроза со стороны РФ в связи с накоплением войск (на границе Украины, - ред.). Мы не преувеличиваем эту угрозу, но понимаем, что скопление войск еще не означает формирования ударных группировок", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что у украинских военных разработаны и план обороны, и планы для отдельных операций. Они имеют гриф "секретно".

Шмыгаль заявил, что из-за напряжения и эскалации со стороны России наблюдается выход нерезидентов из украинских ценных бумаг.

"Эта эскалация агрессии и особое внимание к этому вопросу повлияли и влияют на экономическую ситуацию в Украине. Несмотря на то, что мы положительно и со многими рекордными показателями и по ВВП, и по наполнению бюджета завершили прошлый год, сейчас в течение января есть наблюдение о выходе нерезидентов из украинских ценных бумаг, мы видим давление на валютный курс. Все эти явления обусловлены единственным фактором - напряжением и эскалацией со стороны России", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что власти просчитывают возможные потери от эскалации и волнений на валютном рынке.

В то же время премьер подчеркнул, что и макрофинансовая помощь Европейского Союза, и программы экономической поддержки от США будут способствовать тому, что выполнение и наполнение бюджета в 2022 году будут реализовываться и ситуация стабилизируется.

В свою очередь Домбровскис подчеркнул, что столь скорая макрофинансовая поддержка от Евросоюза как раз связана с тем, чтобы дать сигнал инвесторам, выходящим из Украины, что ЕС будет продолжать всесторонне поддерживать Украину.

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Россия
Денис Шмыгаль
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