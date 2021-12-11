Угроза с севера серьезна как никогда: Путин перебросит Лукашенко войска из Ельни, - Бессмертный

Такое мнение дипломат высказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Проблема северного направления остается суперактуальной, и это очень плохо, что только сейчас ей начали придавать большое значение, после того как самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко начал ретранслировать вещи, которые ему доводят из Кремля. На самом деле эта ситуация была понятна, и можно говорить об утраченных годах по решению вопроса безопасности с севера для Украины. Очевидно, что никто из Кремля не будет предупреждать Лукашенко о тех действиях, которые будет совершать Россия в этом направлении. Но надо разумно использовать эту "говорящую голову", каковым является Лукашенко. А ведь заявления о том, что белорусский диктатор будет просить Путина о размещении ракет, бронетанковых сил и подразделений - это не просто анонс. Это вещи, которые запланированы, которые будут сделаны", - сказал Бессмертный.

Дипломат убежден, что военная группировка, расположенная в городе Ельня Смоленской области России, будет переброшена в Беларусь и что она появилась там не только для угрозы в украинском направлении.

“Миграционный кризис планировался как развертывание конфликта между поляками и белорусами. И тогда эта группировка из Ельни была бы с полной аргументацией, озвученной как Лукашенко, так и Кремлем, зашла бы на территорию Беларуси под необходимостью защищать братский народ. И тема с мигрантами как на белорусско-польской границе, так и на границе с Балтийскими государствами, не исчерпана", - подчеркнул Роман Бессмертный.

Напомним, в Генштабе РФ назвали информацию о подготовке российского вторжения в Украину ложной.

Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович пригрозил Украине возможным "локальным конфликтом".

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