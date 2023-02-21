"Угроза с севера минимальна": в Объединенных силах ВСУ показали тренировки по обороне важных объектов
Военные проводят оперативно-тактические учения "Оксиморон-2023", где тренируются оборонять объекты критической инфраструктуры. В настоящее время угроза с севера минимальна
Об этом говорится в сообщении на страничке Командования Объединенных сил ВСУ.
Согласно сообщению, в Киевской области, под руководством командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, военные учатся обороне зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
"Тренировки проходят на постоянной основе. Сначала военнослужащие готовятся в составе своих подразделений отдельно. Через определенный период проходят совместные тренировки и учения, в ходе которых военнослужащие оттачивают свои навыки в условиях приближенных к боевым", - рассказал Наев.
"Командиры и штабы предусматривают маневры войск и другие военные меры, чтобы в любое время вовремя отреагировать на возможные действия врага", - добавил он.
По его словам, угроза с севера минимальна, проведен ряд мероприятий, которые делают невозможным проход вражеских сил через границу. Ситуация в Киевском направлении стабильная и контролируемая, отметил Наев.
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