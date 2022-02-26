Угроза с моря. ВМС России объявили "контртеррористическую операцию" в водах Украины

ВМС РФ страны-агрессора закрыли район в северо-западной части Черного моря, якобы для контртеррористической операции, информирует в субботу, 26 февраля 2022 года, Государственная пограничная служба Украины.



"Пребывание кораблей и судов в данном районе будет расцениваться, как террористическая угроза", - говорится в сообщении, которое российские ВМС распространяют открытыми каналами безопасности судоходства.



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"Стоит подчеркнуть, что на северо-западе Черного моря украинский, а не российский берег", - обращают внимание пограничники.



Напомним, в ночь с 25 на 26 февраля ночью вражеский дрон атаковал корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников". Впоследствии беспилотник был сбит на подлете в Черноморск, а корабль продолжил службу.



Справка



Начиная с 24 февраля 2022 года, то есть с начала нынешнего открытого вторжения в Украину Россия попала по меньшей мере в три гражданских судна в Черном море.

Также утром пограничники измаильского отряда наблюдали активность вражеских дронов. Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывали на побережье Черного моря и реки Дунай.

Пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину.