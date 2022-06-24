Об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В российской госдуме прозвучал призыв нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, а также по посольству США в Украине. Обоснованием для такого шага могут стать поставки Украине новейшего западного оружия. В частности, реактивных систем залпового огня Himars. Заместитель председателя комитета госдумы по обороне Юрий Швиткин считает, что этими действиями "коллективный Запад" приближает третью мировую войну, а значит, Россия должна распространять агрессивные действия на те страны, которые поставляют оружие для защиты Украины: "Не просто уничтожать инфраструктуру, а главный центр принятия решений – посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью вооруженных сил России, народной милиции ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.



ГУР считает, что призыв направлен на все страны, поддерживающие Украину в борьбе с РФ: "Эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной".

23 июня Юрий Швиткин заявил , что поставка Соединенными Штатами Украине реактивных систем залпового огня может сильно повлиять на развитие войны.

В тот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил , что реактивные системы залпового огня HIMARS уже в Украине.

24 июня комитет сената США по международным отношениям поддержал резолюцию о включении России в перечень стран, поддерживающих терроризм.

15 апреля президент Украины обратился к президенту США с прямым призывом, чтобы Соединенные Штаты применили к России одну из самых мощных и дальновидных санкций в американском арсенале, - признали РФ государством - спонсором терроризма.

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