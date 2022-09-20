Об этом сообщает Печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

Жителей общины просят следить за сообщениями Печенежского поселкового совета. В случае объявления тревоги необходимо взять необходимые вещи и переместиться в зависимости от своего местоположения.

"Жителям улиц Береговой, Харьковской, Рыбной, Сосновой и пер. Рыбного в пгт Печенеги – переместиться на улицу Зинченко (район бывшей восьмилетней школы). Жителям ул. Гоголя в селе Кицовка – переместиться на гору (район кладбища). Жителям улицы Демина Пятницкое – переместиться на возвышенность села (ближе к лесу)", – объясняет Гусаров.

В Казачьей Лопане на Харьковщине обнаружили новые застенки, где оккупанты подвергали мирных жителей пыткам.

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