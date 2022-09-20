Угроза разрушения врагом Печенежской дамбы: жителей близлежащих населенных пунктов готовят к возможной эвакуации
В последние сутки российская армия продолжает наносить ракетные удары по дамбе Печенежского водохранилища, из-за чего существует угроза разрушения плотины
Об этом сообщает Печенежский поселковый голова Александр Гусаров.
Жителей общины просят следить за сообщениями Печенежского поселкового совета. В случае объявления тревоги необходимо взять необходимые вещи и переместиться в зависимости от своего местоположения.
"Жителям улиц Береговой, Харьковской, Рыбной, Сосновой и пер. Рыбного в пгт Печенеги – переместиться на улицу Зинченко (район бывшей восьмилетней школы). Жителям ул. Гоголя в селе Кицовка – переместиться на гору (район кладбища). Жителям улицы Демина Пятницкое – переместиться на возвышенность села (ближе к лесу)", – объясняет Гусаров.
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