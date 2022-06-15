Угроза ракетных ударов по Одесской области остается, Россия держит наготове 20 "калибров", - Братчук
В Одесской области ночь на 15 июня прошла спокойно, но высокая вероятность ракетных ударов остается
Об этом пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил в телеграмм.
"Угроза ракетных атак с акватории Черного моря - высока. Рашистские корабли (2 надводных и одна подводная лодка) несут на борту 20 "калибров", - написал он.
По его словам, ночь на 15 июня в Одесской области прошла без обстрелов, а день в канун можно назвать днем сил ПВО.
"Контрдиверсионная работа: на временно оккупированных территориях Юга изменников уничтожают партизаны, в Одесской области коллаборантов задерживают наши спецназовцы", - добавил Братчук.
- Напомним, 14 июня украинское ПВО сбило в небе над Одесской областью две вражеские ракеты типа П-800 "Оникс", которые россияне выпустили с территории Крыма.
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