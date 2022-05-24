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Главная война с Россией Угроза ракетных и авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси возросла, наибольшая активность боевых действий отмечается недалеко от Лисичанска и Северодонецка, - Генштаб ВСУ

Угроза ракетных и авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси возросла, наибольшая активность боевых действий отмечается недалеко от Лисичанска и Северодонецка, - Генштаб ВСУ

24 мая, 2022 вторник
07:08
война с Россией

Враг нанес авиаудары по украинским позициям на Сумщине и может еще раз попытаться форсировать Северский Донец

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг оказывает интенсивное огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах.

"Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно неподалеку от Лисичанска и Северодонецка", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.

На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения переброски наших войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска "Погар" и населённого пункта Случовск Брянской области.

Враг нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области.

На Харьковском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, враг проводит штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.

На Славянском направлении подразделения врага готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка. В Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг прозводил огневое поражение украинских подразделений с применением артиллерии и авиации.

На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское. Осуществляют перегруппировку.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на содержании занятых рубежей. На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.

"Враг продолжает использовать тактика террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, идет ухудшение социально-экономической ситуации на Юге и Востоке Украины", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки, 23 мая, на Донецком и Луганском направлениях отбиты шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, двадцать две единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.

Авиационные подразделения Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили шесть беспилотников, вражескую крылатую ракету и тридцать боевых бронированных машин.

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