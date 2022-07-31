Угроза ракетной атаки с моря максимально высока, - ОК "Юг"

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

"17 боевых кораблей и катеров черноморского флота РФ маневрируют в Черном море у крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска, среди них 6 носителей крылатых ракет "Калибр" – общая сумма 44, а также 4 вдк. Учитывая тяготение врага к сакральности, угроза ракетной атаки с моря максимально высока, но это не исключает и применения авиации и наземных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что действия по сигналам воздушной тревоги должны быть оперативными и четкими, в районах достижения других видов вооружения также требуется максимальная бдительность и осторожность.

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По территории одной из громад Одесского района вечером в воскресенье, 31 июля 2022 года, нанесен ракетный удар.

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