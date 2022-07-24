Угроза покушения на Зеленского будет усиливаться, – генерал Мусаев
Генерал, экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев считает, что с первого дня войны была определена цель - уничтожить руководство Украины, эта цель России будет усиливаться еще больше
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Взаимодействие между СБУ и службой охраны должно быть налажено на самом высоком уровне. СБУ должна тщательно следить за всеми людьми, имеющими доступ в офис и непосредственно к главе государства. С первого дня войны была определена цель - уничтожить руководство Украины. Для Зеленского угроза покушения не исчезнет и дальше будет усиливаться. Зеленский уже ограничен в контактах - это необходимая и важная мера", - подчеркнул Мусаев.
- Со дня вторжения России в Украину, на президента Владимира Зеленского было предпринято по меньшей мере три попытки покушения
- Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне обеспокоены безопасностью президента Украины Владимира Зеленского.
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