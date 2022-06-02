"Угроза перестала быть предупреждением": в Азовском море в Мариуполе массово погибает рыба
В Мариуполе в Азовском море массово погибает рыба, что может свидетельствовать об инфекциях, а море является одним из мест гигиены для горожан
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Эпидемия уже не просто угроза, а реальность. В акватории моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы. В частности, дельфинов. Такие явления присущи Азову в период аномальной жары в июле", - отметил он.
По словам Петра Андрющенко, ввиду сезона и температуры, гибель рыбы может быть признаком наличия болезни в воде.
"Море сегодня одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением", - подчеркнул советник мэра.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о риске возникновения вспышек инфекционных заболеваний в городе этим летом и тысяч смертей горожан.
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