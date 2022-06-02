Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Эпидемия уже не просто угроза, а реальность. В акватории моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы. В частности, дельфинов. Такие явления присущи Азову в период аномальной жары в июле", - отметил он.

По словам Петра Андрющенко, ввиду сезона и температуры, гибель рыбы может быть признаком наличия болезни в воде.

"Море сегодня одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением", - подчеркнул советник мэра.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о риске возникновения вспышек инфекционных заболеваний в городе этим летом и тысяч смертей горожан.

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