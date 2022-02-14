Угроза от РФ: встреча ОБСЕ по запросу Украины предположительно пройдет 15 февраля
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что предположительно встреча ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ состоится 15 февраля
Об этом 14 февраля на онлайн-брифинге сказал Министр иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Не получив запрашиваемую информацию, Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальный запрос о применении следующего элемента механизма Венского документа - проведения отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно, 15 февраля", - сказал министр.
Украина официально применила механизм уменьшения опасности, предусмотренный разделом III Венского документа.
"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму 1/4", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Кулеба отметил , что у России есть 48 часов для того, чтобы ответить на запрос.
Вчера, 13 февраля стало известно, что Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками Венского документа ОБСЕ в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль границы Украины и временно оккупированного Крыма.
- Напомним, что в связи с угрозой военной агрессии России посольство Японии отзывает почти всех своих дипломатов из Украины и будет выполнять ограниченные функции.
- Во время телефонного разговора между украинским и американским главами государств Владимиром Зеленским и Джо Байденом, который имел место вечером 13 февраля 2022 года, президент Украины пригласил своего коллегу посетить Украину с визитом.
- Кроме того, Генштаб ВС РФ опрокинул в приграничные с Украиной районы Белгородской области России дополнительные соединения танков и артиллерии.
- Кабинет Министров Украины выделяет 16,6 млрд. грн., чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины.
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