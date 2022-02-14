Угроза от РФ: встреча ОБСЕ по запросу Украины предположительно пройдет 15 февраля

Об этом 14 февраля на онлайн-брифинге сказал Министр иностранных дел Украины Олег Николенко.



"Не получив запрашиваемую информацию, Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальный запрос о применении следующего элемента механизма Венского документа - проведения отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно, 15 февраля", - сказал министр.



Украина официально применила механизм уменьшения опасности, предусмотренный разделом III Венского документа.



"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму 1/4", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму 1/4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 11 февраля 2022

Россия has 48 hours to reply. В случае отсутствия отсутствия или его интеллектуальности/избежности, Украина будет адресовать Россию, как и другие участники статей из Вьенна-документа, в соответствии с определенным определенным заседанием, где Россия будет осуществлять расписания 3/4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 11 февраля 2022

Напомним, что в связи с угрозой военной агрессии России посольство Японии отзывает почти всех своих дипломатов из Украины и будет выполнять ограниченные функции.

Во время телефонного разговора между украинским и американским главами государств Владимиром Зеленским и Джо Байденом, который имел место вечером 13 февраля 2022 года, президент Украины пригласил своего коллегу посетить Украину с визитом.

Кроме того, Генштаб ВС РФ опрокинул в приграничные с Украиной районы Белгородской области России дополнительные соединения танков и артиллерии.

Кабинет Министров Украины выделяет 16,6 млрд. грн., чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины.