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Угроза от "Омикрона": Израиль закрыл границу для иностранцев, спецслужба ШАБАК отслеживает каждое подозрительное заражение

28 ноября, 2021 воскресенье
12:40
Коронавирус

В ночь на понедельник, 29 ноября 2021 года, в Израиле начнут действовать новые ограничения, связанные с распространением нового сверхопасного штамма коронавируса "Омикрон" (южноафриканский штамм)

В ближайшие 14 дней иностранные граждане не смогут пересекать границы еврейского государства, за исключением случаев, когда они получат разрешение комиссии по рассмотрению исключений, передает израильский 9 канал.

Все израильтяне, возвращающиеся в страну, привиты они или переболели коронавирусом, будут обязаны пройти ПЦР-тест в аэропорту, после чего отправятся на карантин. Из режима самоизоляции они смогут выйти только по результатам теста ПЦР, сделанного на третий день после прилета.

Непривитые лица или израильтяне, которые не переболели коронавирусом, также обязаны сделать ПЦР-тест в аэропорту, после чего пойдут на режим самоизоляции. Оттуда они смогут выйти только после получения результатов тестирования ПЦР, сделанного на седьмой день после возвращения. Если такой тест не будет сделан, граждане обязаны находиться в режиме карантина 14 дней.

При этом особое внимание будет уделяться прибывшим из стран Африки.

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Кроме того, Коронавирусный кабинет расширил полномочия Службы всеобщей безопасности (ШАБАК). Теперь она будет следить за передвижением граждан, инфицированных "омикроном". Сегодня, 28 ноября, израильские силовики уже выехали с проверками на 800 адресов.

В связи с утвержденным им лично новыми ограничениями к согражданам обратился премьер Израиля Нафтали Беннет.

"Ограничение – это непростой, но вынужденный шаг. В ситуации, когда мы стоим перед угрозой, необходимо обеспечить несколько слоев брони", – приводит слова израильского премьера информационный портал Detaly.co.il.


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