Угроза нового вторжения в Украину: российские войска начали двигаться в направлении позиций для военных атак, - CBS
Российская Федерация переместила артиллерию и ракетные комплексы большой дальности на огневые позиции, способные создать угрозу Украине, сообщают американские СМИ.
Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает CBS .
"По словам чиновника, некоторые российские подразделения покинули свои места сборов, которые видны на спутниковых фотографиях – и начинают двигаться на атакующие позиции. Это движение знаменует собой изменения с воскресенья, когда некоторые подразделения покинули места сбора, но еще не заняли места, которые можно было бы рассматривать как позиции для нападения", - говорится в сообщении.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что риск полномасштабного российского вторжения остается реальным.
- Ранее также было известно, что разведка США намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии российской эскалации против Украины – это входило в план сдерживания России.
- В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не видит предпосылок для полномасштабного наступления России 16 или 17 февраля. Также он заявил, что Украина не будет останавливать воздушное сообщение из-за угрозы нового военного вторжения России, ведь оснований для этого нет.
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