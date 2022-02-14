Угроза нового вторжения в Украину: российские войска начали двигаться в направлении позиций для военных атак, - CBS

Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает CBS .



"По словам чиновника, некоторые российские подразделения покинули свои места сборов, которые видны на спутниковых фотографиях – и начинают двигаться на атакующие позиции. Это движение знаменует собой изменения с воскресенья, когда некоторые подразделения покинули места сбора, но еще не заняли места, которые можно было бы рассматривать как позиции для нападения", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что риск полномасштабного российского вторжения остается реальным.

Ранее также было известно, что разведка США намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии российской эскалации против Украины – это входило в план сдерживания России.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не видит предпосылок для полномасштабного наступления России 16 или 17 февраля. Также он заявил, что Украина не будет останавливать воздушное сообщение из-за угрозы нового военного вторжения России, ведь оснований для этого нет.