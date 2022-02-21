Угроза нового вторжения РФ: Нацполиция будет работать в усиленном режиме до 26 февраля
Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что усиленный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраля
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В настоящее время сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единственным механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране", - подчеркнул глава Нацполиции.
По его словам, в минувшие выходные полиция совместно с Нацгвардией усилила охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.
"Также около 2 тыс. полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры в государстве", – подчеркнул он.
Клименко сообщил, что по итогам работы в усиленном режиме на прошлой неделе уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.
Так что Нацполиция будет работать в усиленном режиме до 26 февраля.
- Напомним, 14 февраля полиция Украины перешла на усиленный режим работы из-за угрозы со стороны РФ.
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