Угроза нового вторжения РФ: Нацполиция будет работать в усиленном режиме до 26 февраля

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



В настоящее время сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единственным механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране", - подчеркнул глава Нацполиции.



По его словам, в минувшие выходные полиция совместно с Нацгвардией усилила охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.



"Также около 2 тыс. полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры в государстве", – подчеркнул он.



Клименко сообщил, что по итогам работы в усиленном режиме на прошлой неделе уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.



Так что Нацполиция будет работать в усиленном режиме до 26 февраля.

Напомним, 14 февраля полиция Украины перешла на усиленный режим работы из-за угрозы со стороны РФ.

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