Угроза нового вторжения РФ: на этой неделе Украину посетят главы МИД Италии, Британии и маршалок Сейма Польши

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на МИД Украины в Facebook и агентство PAP.



"Во вторник вместе с городским головой Праги Зденеком Гржибом, от имени Пакта свободных городов, мы едем в Киев на встречу с мэром Виталием Кличко. В это тяжелое время мы солидарны с Украиной", - заявил Тшасковский в соцсетях.



В понедельник, 14 февраля, визит мэров подтвердила мэрия Варшавы.



"Во вторник (15 февраля, - ред.) мэр Рафал Тшасковский прибудет к городскому голове Киева вместе с мэром Праги как представители Пакта свободных городов. Они едут к господину Виталию Кличко, чтобы выразить поддержку для Киева и солидарность с Украиной. Этот очень короткий визит состоится завтра", - сказала представительница мэрии Варшавы. Моника Беут-Лутик.



В среду, 16 февраля, Украину посетит министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, 17-18 февраля – маршалок Сейма Польши Томаш Гродзкий.



Также 17-18 февраля в Украине с визитом будет находиться государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Лиз Трасс.



"Киев превратился в центр тяготения международной политики. На этой неделе мы продолжаем принимать иностранных гостей. Это важный элемент нашей стратегии сдерживания России от дальнейшего обострения ситуации. Благодарен нашим партнерам за поддержку Украины в это напряженное время", - цитирует министерство главу украинской дипломатии Дмитрия Кулебу.

Напомним, 14 февраля в Украину прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он анонсировал выделение новых кредитов для Украины и заявил, что дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечет за собой серьезные политические и экономические санкции.