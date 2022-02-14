Угроза нового вторжения РФ: на этой неделе Украину посетят главы МИД Италии, Британии и маршалок Сейма Польши
В течение этой недели Украину посещают с визитами главы МИД Италии и Великобритании Луиджи Ди Майо и Лиз Трасс, маршалок Сейма Польши Томаш Гродский, а также городской голова Варшавы Рафал Тшасковский и городской голова Праги Зденек Гржиб
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на МИД Украины в Facebook и агентство PAP.
"Во вторник вместе с городским головой Праги Зденеком Гржибом, от имени Пакта свободных городов, мы едем в Киев на встречу с мэром Виталием Кличко. В это тяжелое время мы солидарны с Украиной", - заявил Тшасковский в соцсетях.
В понедельник, 14 февраля, визит мэров подтвердила мэрия Варшавы.
"Во вторник (15 февраля, - ред.) мэр Рафал Тшасковский прибудет к городскому голове Киева вместе с мэром Праги как представители Пакта свободных городов. Они едут к господину Виталию Кличко, чтобы выразить поддержку для Киева и солидарность с Украиной. Этот очень короткий визит состоится завтра", - сказала представительница мэрии Варшавы. Моника Беут-Лутик.
В среду, 16 февраля, Украину посетит министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, 17-18 февраля – маршалок Сейма Польши Томаш Гродзкий.
Также 17-18 февраля в Украине с визитом будет находиться государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Лиз Трасс.
"Киев превратился в центр тяготения международной политики. На этой неделе мы продолжаем принимать иностранных гостей. Это важный элемент нашей стратегии сдерживания России от дальнейшего обострения ситуации. Благодарен нашим партнерам за поддержку Украины в это напряженное время", - цитирует министерство главу украинской дипломатии Дмитрия Кулебу.
- Напомним, 14 февраля в Украину прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он анонсировал выделение новых кредитов для Украины и заявил, что дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечет за собой серьезные политические и экономические санкции.
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