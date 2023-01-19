Угроза нового наступления российских сил очень реальна, - Кулеба и Резников призвали мир предоставить танки Украине
Глава МИД Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников выступили с общим заявлением: они призвали партнеров предоставить танки Украине и предупредили об угрозе нового наступления РФ
Заявление глав ведомств опубликовал Генеральный штаб ВСУ.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников обратились к международным партнерам с просьбой оказать военную помощь.
Они подчеркнули: одной из самых острых потребностей ВСУ сейчас является современная бронированная техника. В то же время важны усиление огневых и маневровых способностей с помощью танков западных образцов.
"Мы приветствуем смелое и очень своевременное решение Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2. Но этого недостаточно для достижения оперативных целей. Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, в частности Греции, Дании, Испании, Канады, Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - говорится в общем тексте.
Дмитрий Кулеба и Алексей Резников подчеркнули: РФ имеет гораздо больше военных, вооружений и военной техники, также захватчики в дальнейшем ведут наступательные действия.
"Кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил, очень реальна", - подчеркнули главы МИД и МО.
- Напомним, в Институте изучения войны предупредили : усилия Кремля по созданию условий для затяжной войны против Украины не исключают подготовку вероятных решительных стратегических действий в 2023 году.
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