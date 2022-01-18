Угроза нацбезопасности: Швеция расследует полеты неизвестных дронов над тремя атомными электростанциями

Об этом сообщает STV.



Шведская полиция безопасности Säpo начала расследование из-за появления неизвестных дронов в пятницу 14 января над Форсмарской АЭС рядом со Стокгольмом, Оскарсхамнской АЭС, расположенной в 300 км к югу от столицы, а также Ринггальской АЭС возле Гетеборга.



Охрана была замечена беспилотником над Форсмарской АЭС в пятницу в 20:20. Отмечается, что аппарат был достаточно велик и уверенно двигался в условиях сильного ветра. Полиция попыталась перехватить дрон вертолетом, но потеряла его из виду.



Приблизительно в то же время беспилотники были замечены над двумя другими АЭС.



Власти Швеции видят в инцидентах угрозу национальной безопасности и предполагают, что они могут быть связаны между собой.



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