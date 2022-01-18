Угроза нацбезопасности: Швеция расследует полеты неизвестных дронов над тремя атомными электростанциями
Полиция безопасности Швеции начала расследование из-за появления неизвестных дронов над тремя атомными электростанциями
Об этом сообщает STV.
Шведская полиция безопасности Säpo начала расследование из-за появления неизвестных дронов в пятницу 14 января над Форсмарской АЭС рядом со Стокгольмом, Оскарсхамнской АЭС, расположенной в 300 км к югу от столицы, а также Ринггальской АЭС возле Гетеборга.
Охрана была замечена беспилотником над Форсмарской АЭС в пятницу в 20:20. Отмечается, что аппарат был достаточно велик и уверенно двигался в условиях сильного ветра. Полиция попыталась перехватить дрон вертолетом, но потеряла его из виду.
Приблизительно в то же время беспилотники были замечены над двумя другими АЭС.
Власти Швеции видят в инцидентах угрозу национальной безопасности и предполагают, что они могут быть связаны между собой.
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