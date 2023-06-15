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Угроза нацбезопасности: Австралия хочет запретить России строить посольство у здания парламента

15 июня, 2023 четверг
04:36
Мир

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что правительство намерено заблокировать строительство нового российского посольства наряду с парламентом страны из-за угрозы национальной безопасности

Об этом пишет BBC.

Россия с 2008 года арендует участок у здания австралийского парламента в Канберре – там планировалось разместить новое здание посольства. Во время длительного судебного спора власти Австралии утверждали, что участок для строительства не используется.

Албаниз заявил, что после получения рекомендаций от разведывательных служб будут приняты законы, блокирующие строительство по соображениям национальной безопасности.

"Правительство получило очень четкие рекомендации по безопасности и риску, которые представляет новое российское присутствие так близко к зданию парламента", - сказал он журналистам.

Австралия не запрещает России иметь диппредставительства на своей территории, а только хочет, чтобы новое посольство не было рядом с парламентом.

Албаниз сказал, что ожидает реакции со стороны российских дипломатов в Австралии, которые ранее угрожали бороться с этим запретом через суд.

"Мы не ожидаем, что Россия может говорить о международном праве, учитывая, что она отвергает его так последовательно и так нагло своим вторжением в Украину", - сказал премьер.

Посольство России ранее заявляло, что оно намерено завершить строительство, несмотря на отрицание властей Австралии.

  • Напомним, в начале июня СМИ сообщили , что Австралия может передать Украине более 40 истребителей F/A-18. 13 июня посол Украины в Австралии сообщил , что наша страна направила запрос о состоянии 41 снятого с эксплуатации самолета F-18, чтобы рассмотреть возможность их дальнейшей передачи.
Россия
Австралия
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