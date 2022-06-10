English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Угроза наступления врага на Славянск и Бахмут значительна, - Згурец
Эксклюзив

Угроза наступления врага на Славянск и Бахмут значительна, - Згурец

10 июня, 2022 пятница
10:46
война с Россией Сергей Згурец

Аналитик Defence Express Сергей Згурец считает, что накопление вражеских сил в направлении Славянска - серьезная угроза, и Генштаб должен рассчитать силы, чтобы сдерживать эти ожидаемые наступления, которые будут в ближайшее время

Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.

Сергей Згурец прокомментировал общие итоги военной картины.

"Создается такое впечатление, что мы должны умалять свой оптимизм относительно проведения наших контрнаступательных действий и приложить усилия к стабилизации линии фронта. То, что сейчас происходит вокруг Изюма, Лимана и Попасной в сторону Бахмута, складывается такое впечатление, что враг начинает накапливать силы, где угрозы становятся даже выше , чем вопросы защиты Северодонецка, - к которому приковано всеобщее внимание", - отметил эксперт.


Аналитик отметил, что по сведениям Генштаба враг в зоне Попасной пытается двигаться в сторону пересечения трассы Бахмут – Лисичанск, где накапливает свои силы, поэтому сейчас наблюдается небольшая тактическая пауза.

"Если говорим об Изюме, то там также накапливаются силы для движения на Славянск. Для меня такое ощущение, что эта угроза серьезна и Генштаб должен рассчитать силы, чтобы сдерживать эти ожидаемые наступления, которые будут в ближайшее время. Когда мы говорим о Северодонецке" , то этот город имеет тактическое значение, а сейчас мы взяли тактику на изматывание врага за счет подтягивания части артиллерии. участков, где держится наша оборона", – объяснил военный эксперт.




Згурец подчеркнул, что сейчас главный вопрос, каким образом нам дальше действовать; или пойти в Лисичанск, который стоит выше Северодонецка , и перемалывать врага, или двигаться в глубь Украины на другие рубежи. Этот вопрос достаточно активно дискутируется между экспертами и упирается в стратегию истощения врага.

"Но когда мы смотрим на действия россиян от Попасной до Бахмута и накопления сил на Изюм, Лиман, в сторону Славянска, то, соответственно, такие риски существуют и нужно сбалансировать наши резервы, чтобы нанести врагу потери на этих направлениях", - отметил аналитик. .

Также Сергей Згурец добавил, что кроме потерь врага, украинская армия тоже терпит потери, и надо понимать, что главное наше оружие не столько зарубежная техника, а научные люди, которые могут умело вести боевые действия. И это должно быть нашим главным приоритетом .

  • 8 июня Генштаб ВСУ информировал , что на Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение.
  • 10 июня Генштаб ВСУ сообщил , что оккупанты ведут наступление в направлении Воздвиженка – Роты и пытаются установить полный контроль над Северодонецком.

 

Видео
Новости
Бахмут
Военные новости
Читайте также:
Ольга Стефанішина
9 июня, 2022 четверг
Против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС высказались три страны, - Стефанишина
Москва_Кремль
8 июня, 2022 среда
Помощник Путина рассказал о планах расширения РФ до границ Российской империи
10 июня, 2022 пятница
Президент Никарагуа разрешил ввести войска РФ в свою страну
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.07
    Покупка 34.07
    Продажа 34.94
  • EUR
    Покупка 35.9
    Продажа 37.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
10 июня
13:06
США обеспечат устойчивость Украины прямой бюджетной поддержкой в $7,5 млрд, – посол Бринк
12:53
Газ
В Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить "Северный поток -1"
12:45
В Николаевской области в результате российских обстрелов были ранены 15 человек в сутки
12:29
Рашисты едят собак, потому что командиры продают пайки солдат, - СБУ перехватила разговор
12:19
Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР по казни трех иностранцев
12:16
Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины из минометов: повреждено здание
12:12
Целью деолигархизации была борьба за контроль над СМИ, - медиаменеджер Мустафин
12:08
Эксклюзив
Берестово - самая горячая точка на границе Донбасса и Луганщины, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
12:01
ДНР
В Херсонской области псевдосоветнику главы "ДНР" сообщили о подозрении из-за похищения и избиения журналиста
11:52
В небе над Днепропетровщиной ВСУ сбили российский беспилотник
11:28
Эксклюзив
Виталий Портников
Да, Путин отбирает земли
11:28
Россияне обстреляли Харьковщину: два человека погибли, 15 получили ранения
11:25
Россияне имеют в 10-15 раз больше артиллерии, чем мы, - замглавы украинской разведки
11:03
Канада
Канада намерена конфисковать в России $328 млн
11:02
В приложение "Киев Цифровой" вернули возможность записаться в ЦНАП
10:44
"Ермак поручил решить "проблему": экс-нардеп Береза заявил, что СБУ собирает информацию о его перемещении"
10:42
Вредил суверенитету Украины и имел связи с российской ФСБ: политтехнолог Медведчука получил подозрение в госизмене
10:39
Сергей Марченко
Украина должна заключить новую программу кредита с МВФ, - министр финансов Марченко
10:16
Из Лисичанска в сутки эвакуировали 16 человек, трое из них - дети
10:13
Оккупированному Мариуполю грозит большая вспышка холеры, - британская разведка
09:52
Семь прилетов: захватчики обстреляли из миномета пограничную общину в Сумской области
09:33
Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 491 ребенок получил ранение
09:25
Резников обсудил с министром обороны Германии будущий пакет военной помощи Украине
09:12
Около 31,9 тыс. оккупантов, 1409 танков и 712 систем артиллерии: каковы потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
08:54
Итальянские телеканалы стали новой платформой роспропаганды, - представитель министра-координатора спецслужб Польши
08:51
Оккупанты обстреляли Луганщину: повреждены 38 домов и Ледовый дворец
08:49
Украинское войско уничтожило базу вагнеровцев на оккупированной Луганщине
08:25
В Киевской области укрепили оборонные линии и усилили состав военных
08:22
Япония запрещает экспорт в Россию грузовиков и спецтехники
08:20
Россияне обстреляли три общины на Днепропетровщине: ранена женщина
08:00
"Мрут как мухи": россияне вывезли бурят из Северодонецка, - Гайдай
07:39
В Харьковской области подразделение россиян в полном составе отказалось от участия в боевых действиях
07:17
Оккупанты ведут наступление в направлении Воздвиженка - Роты и пытаются установить полный контроль над Северодонецком, - Генштаб ВСУ
07:07
МВД
С 1 июня в МВД поступило более 2,6 тыс. обращений от родственников пленных, погибших и пропавших без вести военных
06:28
Херсон
В Херсоне кафиры заставили перейти на российскую программу две школы из 60, - постпред Украины в Вене
06:25
Россияне добились незначительных успехов на север от Славянска, однако им будет трудно взять город из-за проблем с форсированием Северского Донца, - ISW
06:00
ВООЗ
ВОЗ заявила, что через одну из стран не может исследовать происхождение коронавируса
05:45
Лига наций: расписание матчей и трансляций пятницы
05:24
Президент Никарагуа разрешил ввести войска РФ в свою страну
05:05
сборная Португалии
Лига наций: результаты всех матчей четверга
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV