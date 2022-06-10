Угроза наступления врага на Славянск и Бахмут значительна, - Згурец

Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.



Сергей Згурец прокомментировал общие итоги военной картины.



"Создается такое впечатление, что мы должны умалять свой оптимизм относительно проведения наших контрнаступательных действий и приложить усилия к стабилизации линии фронта. То, что сейчас происходит вокруг Изюма, Лимана и Попасной в сторону Бахмута, складывается такое впечатление, что враг начинает накапливать силы, где угрозы становятся даже выше , чем вопросы защиты Северодонецка, - к которому приковано всеобщее внимание", - отметил эксперт.





Аналитик отметил, что по сведениям Генштаба враг в зоне Попасной пытается двигаться в сторону пересечения трассы Бахмут – Лисичанск, где накапливает свои силы, поэтому сейчас наблюдается небольшая тактическая пауза.



"Если говорим об Изюме, то там также накапливаются силы для движения на Славянск. Для меня такое ощущение, что эта угроза серьезна и Генштаб должен рассчитать силы, чтобы сдерживать эти ожидаемые наступления, которые будут в ближайшее время. Когда мы говорим о Северодонецке" , то этот город имеет тактическое значение, а сейчас мы взяли тактику на изматывание врага за счет подтягивания части артиллерии. участков, где держится наша оборона", – объяснил военный эксперт.







Згурец подчеркнул, что сейчас главный вопрос, каким образом нам дальше действовать; или пойти в Лисичанск, который стоит выше Северодонецка , и перемалывать врага, или двигаться в глубь Украины на другие рубежи. Этот вопрос достаточно активно дискутируется между экспертами и упирается в стратегию истощения врага.



"Но когда мы смотрим на действия россиян от Попасной до Бахмута и накопления сил на Изюм, Лиман, в сторону Славянска, то, соответственно, такие риски существуют и нужно сбалансировать наши резервы, чтобы нанести врагу потери на этих направлениях", - отметил аналитик. .



Также Сергей Згурец добавил, что кроме потерь врага, украинская армия тоже терпит потери, и надо понимать, что главное наше оружие не столько зарубежная техника, а научные люди, которые могут умело вести боевые действия. И это должно быть нашим главным приоритетом .