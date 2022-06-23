Угроза наступления из Беларуси остается: в приграничных областях проходит мобилизация, присутствуют войска России, - белорусская журналистка Радина
Белорусская журналистка Наталья Радина считает, что угроза наступления на Украину с севера остается, ведь в Беларуси до сих пор присутствуют российские войска, а в Гомельской и Брестской областях проходит мобилизация
Главный редактор сайта Хартия97 поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"В Гомельской и Брестской областях проходят мобилизационные учения. Белорусам раздают повестки и свозят к границе с Украиной. Российские войска остаются на территории Беларуси. Вероятность наступления на Украину со стороны Беларуси будет оставаться, пока у власти будет марионеточный диктаторский режим Лукашенко" .
Журналистка добавила, что войска с территории России для нападения из Беларуси перебросить достаточно просто.
"На границе с Украиной строят фортификационные сооружения, роют окопы. В мобилизационных учениях в Беларуси также участвуют силы специальных операций. Тем более перебросить российские войска с территории РФ или с юго-востока Украины для нападения на западные области достаточно просто. Так что возможно все" , – отметила Наталья Радина.
- Минобороны Беларуси сообщило, что 22 июня начались мобилизационные учения в Гомельской области , граничащей с Украиной.
- В тот же день начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Беларусь сейчас не готова к военной атаке на Украину.
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