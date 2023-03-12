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Угроза на границе с Беларусью низкая, ситуация контролируемая, - командующий Объединенными силами ВСУ Наев

12 мартa, 2023 воскресенье
12:40
война с Россией

Россия провела ротацию своих сил в Беларуси, ситуация контролируемая, угроза наземных действий врага с северного направления низкая

Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Сейчас угроза наземных действий врага с северного направления низкая. На территории Беларуси находятся российские войска, была осуществлена ротация, часть сил выведена. Сейчас есть информация, что на территории Беларуси на четырех полигонах остались палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы. Мы отслеживаем обстановку с ГПСУ, которая добросовестно выполняет задачи по охране границы, подразделения Сил обороны, осуществляющие прикрытие границы, также отлично справляются со своими задачами. В настоящее время ситуация стабильная и контролируемая", - отметил он.

  • 9 марта мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила, что военные учения армии РФ в Беларуси продлили до 20 марта .
  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины проинформировало, что Россия готовит масштабную провокацию на украинско-белорусской границе.
  • 11 марта деятель белорусской оппозиции, экс-замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Санников отметил , что захватчики, прошедшие войну из-за самых сложных направлений в Украине, теперь делятся своим довольно серьезным опытом с военными Беларуси.
Россия
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