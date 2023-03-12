Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Сейчас угроза наземных действий врага с северного направления низкая. На территории Беларуси находятся российские войска, была осуществлена ротация, часть сил выведена. Сейчас есть информация, что на территории Беларуси на четырех полигонах остались палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы. Мы отслеживаем обстановку с ГПСУ, которая добросовестно выполняет задачи по охране границы, подразделения Сил обороны, осуществляющие прикрытие границы, также отлично справляются со своими задачами. В настоящее время ситуация стабильная и контролируемая", - отметил он.