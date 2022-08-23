Угроза лишения украинцев тепла зимой есть, но буржуйками мы ее не решим, - нардеп Синютка

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Когда мэр Львова выдал очередной ролик о буржуйках для обеспечения тепла города, то это звучит непрофессионально и пиарно . Угроза лишения украинцев тепла зимой есть, но эту угрозу сотней или двумя сотнями буржуек мы не решим. Если будут наноситься удары по тепловым электростанциям, то нужно готовить более сильные и более серьезные источники теплоснабжения, потому что допустить замерзание систем отопления недопустимо, и это должны сделать местные власти. Но сейчас очень важно, чтобы правительство централизованно выделило местным бюджетам и территориальным громадам целевые субвенции на подготовку к зиме", - пояснил нардеп.



Олег Синютка отметил, что в сегодняшней ситуации у местных органов власти нет возможности закупить все в достаточном количестве.



"Если врагом не будут поражены природные месторождения газа на Харьковщине, Полтавщине и Западной Украине, то газа внутренней добычи нам хватит пройти зиму вместе с тем газом, который сейчас есть в наших газохранилищах. Но здесь важно готовиться к возможному поражению тепловых электростанций, поэтому ПВО очень нужны, которые могут защитить крупные города от ударов по тепловым объектам. Нужно готовиться к сохранению самой системы теплоснабжения, чтобы поддерживать температуры в плюсовых значениях и такие возможности точно есть, их нужно приобрести, но это точно не буржуйки и дрова", - подчеркнул Синютка.

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