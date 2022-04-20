Угроза использования Россией ядерного оружия выросла до уровня времен "холодной войны", - CNN

Об этом в военном руководстве сообщили CNN.

Министр обороны Ллойд Остин два-три раза в неделю проводит инструктаж с высокопоставленным генералом США, курирующим ядерное оружие и оборону США.

"Соединенные Штаты не видели никаких признаков того, что Россия предприняла какие-то шаги для подготовки ядерного оружия к использованию во время войны, но два источника, знакомых с последними оценками разведки, сообщили CNN, что американские чиновники больше озабочены угрозой ее использования Россией, чем когда либо со времен холодной войны", - пишут в издании.

Однако источники подчеркнули, что все еще маловероятно, что президент России Владимир Путин использует любой вид ядерного оружия и один из источников оценивает шансы применения около 1%.

Мониторинг любой возможной ядерной деятельности всегда был приоритетом для Пентагона, но срочность усилий вскоре после того, как Россия начала свое вторжение в Украину в феврале, когда Путин привел силы сдерживания страны, включая ядерное оружие Москвы, в наивысшее состояние готовности.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал следующий этап войны России против Украины и заявил, что на этой стадии россияне не планируют использовать ядерное оружие. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что применение Россией ядерного оружия маловероятно.

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