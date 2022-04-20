Угроза использования Россией ядерного оружия выросла до уровня времен "холодной войны", - CNN
США не видят признаков того, что РФ делает шаги для подготовки ядерного оружия к использованию в войне с Украиной, однако последние разведданные свидетельствуют о том, что американские чиновники больше озабочены угрозой его использования, чем когда-либо со времен "холодной войны"
Об этом в военном руководстве сообщили CNN.
Министр обороны Ллойд Остин два-три раза в неделю проводит инструктаж с высокопоставленным генералом США, курирующим ядерное оружие и оборону США.
"Соединенные Штаты не видели никаких признаков того, что Россия предприняла какие-то шаги для подготовки ядерного оружия к использованию во время войны, но два источника, знакомых с последними оценками разведки, сообщили CNN, что американские чиновники больше озабочены угрозой ее использования Россией, чем когда либо со времен холодной войны", - пишут в издании.
Однако источники подчеркнули, что все еще маловероятно, что президент России Владимир Путин использует любой вид ядерного оружия и один из источников оценивает шансы применения около 1%.
Мониторинг любой возможной ядерной деятельности всегда был приоритетом для Пентагона, но срочность усилий вскоре после того, как Россия начала свое вторжение в Украину в феврале, когда Путин привел силы сдерживания страны, включая ядерное оружие Москвы, в наивысшее состояние готовности.
- Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал следующий этап войны России против Украины и заявил, что на этой стадии россияне не планируют использовать ядерное оружие. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что применение Россией ядерного оружия маловероятно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.47
Покупка 30.47Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.74Продажа 34.52
- Актуальное
- Важное