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"Угроза диверсий велика": Песков озвучил новый нарратив российской пропаганды по ЗАЭС

5 июля, 2023 среда
16:14
Война с Россией

В среду, 5 июля, представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил новый нарратив российской пропаганды в отношении Запорожской АЭС

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика, последствия могут быть катастрофическими", – заявил Дмитрий Песков.

Спикер Кремля также заявил, что "Россия принимает все меры по противодействию угрозам на станции".

"Обвиняя Украину в возможных терактах и диверсиях на ЗАЭС, Кремль готовит себе инфоалиби перед очередным преступлением российских оккупантов. Власти страны-агрессорки не оставляют попыток повысить уровень напряжения, повлиять на Украину и проукраинскую коалицию с помощью ядерного шантажа", - пишет ЦПД.

В Центре отмечают, что такие заявления от Пескова являются манипуляцией кремлевского режима, а цель – заставить Украину пойти на уступки.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

В четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будут продолжаться даже несмотря на ядерный шантаж россиян.

2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

Ночью 4 июля Запорожская АЭС потеряла питание по основной линии электропередачи, станцию подключили на единственную доступную резервную линию.

Общество
Украина
Россия
Дмитрий Песков
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
Военные новости
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воєнні злочини Росії
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