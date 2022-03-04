Угроза АЭС является нарушением международного права - G7
"Большая семерка" выступила с заявлением, в котором осуждает войну России против Украины и подчеркивает, что угроза мирным атомным объектам является грубым нарушением международного права
Текст заявления опубликован на сайте Госдепартамента США, – информирует ЕспресоTV .
Лидеры G7 осудили "неспровоцированную и неоправданную войну" России против Украины за содействие режиму Беларуси и выразили "искреннюю солидарность" и "непреклонную поддержку" украинского народа, а также соболезнования жертвам войны и их семьям.
"Мы осуждаем российские нападения на мирных жителей Украины и гражданскую инфраструктуру, включая школы и больницы. Мы призываем Россию придерживаться ее обязательств полностью уважать международное гуманитарное право и права человека", — говорится в документе.
"Мы призываем Россию прекратить ее атаки, особенно в непосредственной близости от украинских атомных электростанций. Любое вооруженное нападение и угроза ядерным объектам, предназначенным для мирных целей, является нарушением принципов международного права", — отмечается в заявлении.
Кроме того, лидеры стран G-7 поддержали инициативу гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о заключении соглашения между Украиной и Россией по обеспечению безопасности ядерных объектов в Украине.
"Мы привлечем к ответственности виновных за военные преступления, включая неизбирательное использование оружия против гражданского населения, и мы приветствуем текущую работу по расследованию и сбору доказательств, в том числе со стороны прокурора Международного уголовного суда", — обещают лидеры стран G7.
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