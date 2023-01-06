Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Деменко в эфире телемарафона.

"Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и стабильной. Каких-то угроз, которые есть в настоящее время рядом с границей, мы не видим", - сказал он.

Спикер ГПСУ отметил, что пока не зафиксировано перемещение военной техники рядом с границей Украины. Также не замечено и перемещение личного состава и подразделений России или Беларуси, которые совершали бы какие-то демонстрационные действия.

По словам Демченко, подразделения Беларуси продолжают усиливать границу с Украиной. Они оправдывают это якобы "угрозой из Украины", а не наоборот.

"Кроме того, нет на данный момент на территории Беларуси необходимой ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение в Украину", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Он добавил, что из подразделений армии РФ в Беларуси сейчас находятся несколько более 10 тыс. солдат, привлеченных к военным учениям. Впрочем, он не исключает, что часть из них могут перебросить на восток Украины.

"Не исключено, что часть из них будет переброшена на восток Украины. для пополнения подразделений РФ. На территорию РБ может заехать еще ряд россиян для продолжения их подготовки", - предположил Демченко.

Он подчеркнул, что, несмотря на все, врага нельзя недооценивать, ведь он может в любой момент использовать направление из Беларуси. Также вражеская армия может продолжать накапливать силы для полномасштабного вторжения.

2 января стало известно, что минобороны Беларуси продолжило совместные с российской армией учения до 8 января.

5 января стало известно, что Россия передала вооруженным силам Белоруссии новую партию бронетранспортеров БТР-82А.

6 января в Беларусь прибыли два очередных эшелона с военной техникой России, в том числе КамАЗы, Уралы, БАЗы с символикой Z.